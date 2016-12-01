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Курский бизнес-омбудсмен назначил 6 своих представителей

Сегодня, 11:00
Курский бизнес-омбудсмен назначил 6 своих представителей
У Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области Владимира Казарина появились еще 6 представителей в Тимском, Черемисиновском, Глушковском, Рыльском, Хомутовском и Пристенском районах. По словам Казарина, отбор кандидатов проводился совместно с главами муниципалитетов из числа наиболее активных, опытных и успешных предпринимателей. «Сегодня важно наладить взаимосвязь бизнеса и власти на местах. Общественные представители своего рода проводники, которые могут вовремя довести информацию о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в муниципальных образованиях региона», - отметил бизнес-омбудсмен. В мае был согласован и утвержден первый состав из представителей 18 районов Курской области.

 

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