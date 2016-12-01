В Курской области на производстве пострадали 180 человек

В 2016 году в Курской области пострадавшими на производстве признаны 180 человек. Для 19 из них несчастные случаи завершились летальным исходом – сообщает ФСС. Семьям погибших соцстрах единовременно выплатил 10 млн рублей. Специалисты подчеркнули, что семеро из числа получивших смертельные травмы на рабочем месте находились в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно это обстоятельство и явилось стартовым механизмом чрезвычайных происшествий.

По данным Курского отделения Фонда, за этот год тяжелые увечья на работе получили 29 человек. Самой распространенной причиной тяжелых ЧП явилась неудовлетворительная организация производства. Среди других – нарушение технологического процесса, выполнение работы не по специальности и отсутствие средств индивидуальной защиты.

Шестеро из 29 тяжелых пострадавших, пройдя курс лечения, уже вернулись к активному труду. Двенадцати установлена степень инвалидности и назначено материальное обеспечение от соцстраха. Только на единовременные выплаты тяжелым пострадавшим региональным отделением ФСС перечислено более 1 млн 300 тыс. рублей, а на лечение – более 1 млн 700 тыс.





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