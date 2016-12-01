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На Михайловском ГОКе погиб 47-летний слесарь

Сегодня, 11:37
На Михайловском ГОКе погиб 47-летний слесарь
Курское отделение Фонда социального страхования приступило к расследованию несчастного случая на Михайловском горно-обогатительном комбинате. За три дня до нового года 47-летний слесарь-ремонтник получил смертельную травму в результате разрушения вращательной консоли испытательного стенда. Также продолжается расследование двойного смертельного случая на производстве, случившегося в середине декабря. Во время проведения ремонтных работ на железной дороге под Железногорском погибли 37-летний монтер пути и его 38-летний коллега. Оба оказались под колесами состава и получили травмы, несовместимые с жизнью. Если перечисленные случаи признают страховыми, семьям погибших при наличии в их составе иждивенцев будет перечислено по одному миллиону рублей.

 

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