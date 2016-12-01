На ПЛК сгорел двухэтажный гараж

Сегодня ночью в «Службу спасения — 112» поступило сообщение о загорании строения на проспекте Ленинского комсомола в Курске. Спустя две минуты на место ЧП прибыли огнеборцы четырех городских пожарных частей. Пламенем был объят 2-этажный гараж. Около получаса потребовалось, чтобы справиться с пожаром. По информации пресс-службы регионального МЧС, обошлось без пострадавших. В шлакоблочном гараже сгорела кровля на площади 300 квадратных метров, межэтажные деревянные перекрытия, вещи и инструменты. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.





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