поиск по сайту
 

На ПЛК сгорел двухэтажный гараж

Сегодня, 11:53
На ПЛК сгорел двухэтажный гараж
Сегодня ночью в «Службу спасения — 112» поступило сообщение о загорании строения на проспекте Ленинского комсомола в Курске. Спустя две минуты на место ЧП прибыли огнеборцы четырех городских пожарных частей. Пламенем был объят 2-этажный гараж. Около получаса потребовалось, чтобы справиться с пожаром. По информации пресс-службы регионального МЧС, обошлось без пострадавших. В шлакоблочном гараже сгорела кровля на площади 300 квадратных метров, межэтажные деревянные перекрытия, вещи и инструменты. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама