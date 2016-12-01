В новогоднюю ночь общественный транспорт будет курсировать до 4 часов

В новогоднюю ночь в Курске на маршруты выйдут микроавтобусы, троллейбусы и автобусы. Они будут перевозить пассажиров с 11 вечера до 4 утра.

Как сообщили в мэрии, троллейбусы будут работать на двух маршрутах: «Знаменский собор – авиацентр» и «Северо-запад – Знаменский собор».

Коммерческие автобусы будут курсировать по маршрутам «Северо-запад – пр-т Дружбы – ул. 50 лет Октября – ул. Запольная – ул. Ленина – ул. Дзержинского – Северо-западный м/р-н» и «Ул. Косухина – ул. Студенческая – ул. Запольная – ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Студенческая – ул. Косухина». Микроавтобусы в новогоднюю ночь пойдут по следующим маршрутам: «Ул. Малышева – «Полет», «Северо-западный микрорайон – ул. 3-я Агрегатная», «Волокно – железнодорожный вокзал», «Северо-западный микрорайон (ост. «Школа № 54», ул. Косухина) – пл. Перекальского – ж/д вокзал (по ул. Запольной)», «Авиацентр – ул. 2-я Агрегатная», «Ул. Степная – Магистральный пр-д – Триумфальная арка», «Северо-западный микрорайон – пос. Северный», «М/р-н Волокно (ул. Крюкова) – областная больница – Северо-западный м/р-н», «Ул. Ильича – областная больница», «Ул. Светлая – областная больница», «Пос. Моква – Московская пл.», «Пр-т Клыкова – пр-т Дружбы – ул. Союзная – маг. «Полет», «Ул. Пучковка – ул. Кавказская – ул. Радищева - ул. Сумская – ул. Пучковка», «Ул. Малышева (к/т «Ассоль») – пр-т Клыкова – СЧПУ», «Магистральный пр-д (онкоцентр) – пр-т Клыкова – ул. 50 лет Октября – автовокзал».

С учетом ночных перевозок, 1 января количество транспорта на городских маршрутах сократится. При этом со 2 по 8 января городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходных дней.

Добавим, что с 31 декабря по 8 января плата за пользование платной парковкой взиматься не будет.





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