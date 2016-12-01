Депозиты для граждан в 2017 году станут предпочтительнее

Сегодня, 13:02

В 2017 году Правительство России намерено усилить проведение антикризисной политики. При этом финансовая поддержка граждан РФ будет осуществляться независимо от их уровня дохода. Ожидается, что предпринимаемые меры дадут положительные результаты, особенно для малообеспеченных слоев населения. Немало пенсионеров уже сегодня открывают вклады, используя предоставленные льготы. Ряд банков открыто гарантируют вкладчикам возвратность и отсутствие риска. Распоряжаться накопленными средствами можно несколькими способами. Например, некоторые вкладчики предпочитают размещать деньги на депозит частями, включаясь в различные программы.

Депозитные вклады для физических лиц в 2017 году будут открываться по специально разрабатываемым программам. Естественно, что, отправляясь в банк, человек намерен не просто сохранить, но и по максимуму умножить свой капитал. Прежде, чем открывать депозит, будущему вкладчику нужно все взвесить и выбрать финансовое учреждение. Принять окончательное решение будет легче, если сначала изучить рейтинг надежности. Сегодня наибольшим доверием населения пользуются компании, принадлежащие государству. Достаточно подробно узнать о том или ином бренде можно на форумах. Там часто обсуждают практические вопросы, размещают отзывы, дают советы, делают предостережения и т.д.

Наиболее доступной и безопасной программой на сегодняшний день является вклад «Накопительный». По-другому этот депозит называют еще сберегательным. С его помощью клиент может уверенно собрать сумму, необходимую для крупной покупки, зарубежной поездки, учебы, лечения или другой цели. Перед оформлением вклада нужно тщательно выяснить все его условия, в том числе ограничения по пополнению суммы и сроку. В одних банках они предусмотрены, а в других – нет. Иногда начисляемые на пополняемый взнос проценты намного ниже, чем на основную сумму. Знать об этом лучше заранее, чтобы впоследствии не иметь разочарований или трений с банком.

Любой договор по депозиту является правовым документом, поэтому к его составлению нужно подходить со всей ответственностью. Во избежание недоразумений, следует внимательно изучить договор прежде, чем ставить на нем подпись. Нельзя забывать о человеческом факторе, т.е. о вероятности ошибки банковским служащим. Любые непонятные формулировки, отображенные в документе, следует сразу же выяснять. Если есть вероятность досрочного расторжения договора, его условия тоже следует уточнить. Никакие, даже самые заманчивые условия сотрудничества не должны приниматься клиентом, если их нельзя назвать абсолютно прозрачными.