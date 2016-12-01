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На Золотой вновь прорвало теплосеть

Сегодня, 14:15
На Золотой вновь прорвало теплосеть
Сегодня ночью на улице Золотая Курска вновь прорвало теплосеть. Ремонтные бригады филиала  «Квадры» с утра ликвидируют повреждения. По данным энергокомпании, поломка магистрального трубопровода в этом месте была выявлена в 2.20 диспетчерской службой. На время ремонтных работ теплоснабжение в нескольких зданиях ограничили. Это коснулось дома №20 на Ватутина, гостиницу «Курск» и 5-й дом по улице Кирова. Стоит отметить, что 10 дней назад теплосеть была аналогично повреждена в этом же месте. И уже тогда энергетики заявили, что в планах поменять ветхий трубопровод на Золотой улице летом 2017 года.

 

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