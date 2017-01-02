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27 тысяч курян вышли на уличные гуляния в новогоднюю ночь

Сегодня, 09:54
27 тысяч курян вышли на уличные гуляния в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь для жителей Курской области устроили 59 массовых мероприятий. Все они прошли без происшествий. По предварительным данным, в новогодних гуляньях участвовали не менее 27 тысяч курян. В столице Соловьиного края главный уличный праздник традиционно состоялся на Красной площади. Также здесь спасатели МЧС развернули полевую кухню. В праздничное меню входили гречневая каша, сладкий чай и хлебобулочные изделия. Продолжались гуляния до четырех утра. Участники встречи Нового года у главной городской елки вели себя спокойно, задержанных за нарушения правопорядка не было. В полиции говорят, что за эту новогоднюю ночь сотрудники составили всего 13 административных протоколов, в основном за хулиганство. «Цифра в десять раз меньше, чем в предыдущие годы», — отметили в полиции. По информации регионального МЧС, новогодняя ночь в Курской области прошла без серьезных происшествий. За сутки зарегистрировано два пожара и одно ДТП.

 

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