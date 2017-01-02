4 января простятся с Надеждой Пикуль

Ушла из жизни солистка курской филармонии, заслуженная артистка России Надежда Пикуль. Прощание с певицей пройдет 4 января в Ахтырском храме. Надежда Пикуль окончила музыкальное училище в Курске, позже - музыкальную академию имени Гнесиных. В прошлом году ей исполнилось 60 лет. Более 30 из них Пикуль выходила на сцену областной филармонии. В репертуаре Надежды Георгиевны была русская и зарубежная классика, романсы, неаполитанские песни, но особое место занимало наследие Георгия Свиридова.

Вчера, 15:58