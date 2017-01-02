Курское «Динамо» проведет первый матч года

Сегодня курское «Динамо» проведет первый матч 2017 года. Он состоится на домашней площадке в СКК. Игра пройдет в рамках группового этапа женской Евролиги. В 17 часов «динамовки» примут венгерский клуб «Уни Дьер». Этот поединок завершит первый круг группового раунда. Напомним, подопечные Лукаса Мондело лидируют в группе А с шестью победами в шести встречах. Соперницы из Венгрии с одной победой занимают предпоследнюю 7-ю позицию в турнирной таблице.





Сегодня, 10:11