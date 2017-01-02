Курское «Динамо» разгромило венгерский «Уни Дьер»

Курское «Динамо» провело первую игру 2017 года. На домашнем паркете «бело-голубые» разгромили венгерский клуб «Уни Дьер». Тем самым курянки завершили первый круг группового этапа женской Евролиги 7 победами в 7 играх. Однако всё могло сложиться по-другому. В первой половине встречи противнику удавалось не раз перехватывать и забивать «лёгкие мячи». Как результат, к концу второго периода «динамовки» вели всего плюс 7 очков. Но во второй части игры ситуация в корне изменилась. Итог встречи 90:55. Лучшими стали Энджел МакКотри и Мария Вадеева, они заработали по 22 балла. В следующем матче Евролиги курянки примут польский клуб «Висла». Встреча пройдёт 11 января в СКК.

Сегодня, 10:06