На федеральных трассах развернули мобильные пункты обогрева

В Курской области из-за неблагоприятных погодных условий на опасных участках федеральных трасс развернули два мобильных пункта обогрева. В них проезжающие автомобилисты смогут отдохнуть и попить горячего чая. Помимо этого на участках вдоль федеральных трасс действуют порядка 40 кафе и заведений общепита, так называемых стационарных пунктов обогрева. Как сообщили в МЧС, мобильные пункты предназначены для оказания оперативной помощи водителям и предотвращения возникновения заторов на федеральных автодорогах. Их общая вместимость – 56 человек.

Сегодня, 11:05