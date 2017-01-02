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На федеральных трассах развернули мобильные пункты обогрева

Сегодня, 11:05
На федеральных трассах развернули мобильные пункты обогрева
В Курской области из-за неблагоприятных погодных условий на опасных участках федеральных трасс развернули два мобильных пункта обогрева. В них проезжающие автомобилисты смогут отдохнуть и попить горячего чая. Помимо этого на участках вдоль федеральных трасс действуют порядка 40 кафе и заведений общепита, так называемых стационарных пунктов обогрева. Как сообщили в МЧС, мобильные пункты предназначены для оказания оперативной помощи водителям и предотвращения возникновения заторов на федеральных автодорогах. Их общая вместимость – 56 человек.

 

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