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Курск замело снегом

Вчера, 14:24
Курск замело снегом
После метели Курск превратился в огромный сугроб. Жители города, временно потерявшие возможность передвигаться на транспорте, стараются без особой необходимости не выходить из дома. Они пребывают пока в неведении, каким способом смогут добраться на работу уже завтра. По информации мэрии города, дороги от снега очищают 160 снегоуборочных машин и около 700 человек. Однако этими силами освобождаются от завалов лишь некоторые центральные улицы - пишет портал "Цензуры.нет". Не радуют курян и прогнозы синоптиков. Сегодня по-прежнему не прекращается снег. Обещают осадки и завтра.

 

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