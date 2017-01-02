Курск замело снегом
Вчера, 14:24
После метели Курск превратился в огромный сугроб. Жители города, временно потерявшие возможность передвигаться на транспорте, стараются без особой необходимости не выходить из дома. Они пребывают пока в неведении, каким способом смогут добраться на работу уже завтра. По информации мэрии города, дороги от снега очищают 160 снегоуборочных машин и около 700 человек. Однако этими силами освобождаются от завалов лишь некоторые центральные улицы - пишет портал "Цензуры.нет". Не радуют курян и прогнозы синоптиков. Сегодня по-прежнему не прекращается снег. Обещают осадки и завтра.
К списку новостей