В Курскэнерго наградили победителей конкурса детского рисунка на тему энергосбережения

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» наградили победителей конкурса детского рисунка «Энергосбережение – разумное решение!», организованного энергетиками с целью популяризации энергосберегающего образа жизни среди школьников, повышения их уровня знаний в сфере энергопотребления и энергосбережения, формирования у детей системы экологических представлений и понимания необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Конкурс проводился в трех возрастных категориях, от 6 до 17 лет при поддержке Комитета образования и науки Курской области и регионального Центра энергосбережения. Его участникам было предложено выразить в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши) и на любом материале (ватман, картон и т.д.) форматом А4 или А3) свое видение энергосберегающего образа жизни, показать примеры рационального расходования энергетических ресурсов.

Свое творчество на суд жюри представили 316 учащихся средних общеобразовательных учебных заведений региона. Жюри оценивало работы исходя из соответствия заданной теме, оригинальности исполнения работ, творческих форм подачи.

Первое место в младшей возрастной категории занял Павел Лукашев – ученик 4 класса Малогнеушевского филиала МБОУ «Куйбышевская СОШ». Он нарисовал историю про кошку Серафиму, которая существенно сократила затраты на электроэнергию, применив энергосберегающие технологии в своем доме. Каждый рисунок Павел сопроводил стихами.

В средней возрастной категории победил Евгений Серегин – ученик 7 класса МБОУ «Винниковская СОШ». Его рисунок (Марш Зелененьких) посвящен митингу обитателей леса в поддержку развития возобновляемых источников энергии.

В старшей возрастной категории жюри признало лучшей работу Максима Сюрина – ученика 11 класса Малогнеушевского филиала МБОУ «Куйбышевская СОШ». Он предложил восемь способов экономии энергии в быту.

«Я увидела много оригинальных работ, выполненных в различной изобразительной технике: акварель, гуашь, графитные карандаши… Ребята не только продемонстрировали свои таланты, оригинальность мышления, но и показали нестандартный подход к раскрытию заданной тематики», – отметила член жюри, методист областного центра развития творчества детей и юношества Ирина Игина.

Вручая победителям дипломы и подарки, а их педагогам - благодарственные письма, начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова подчеркнула, что ежегодный конкурс детского рисунка – одно из мероприятий филиала, которые дают возможность детям проявить свои художественные способности, творческое мышление и взглянуть на привычный мир новым взглядом.





Вчера, 14:52