В последний день новогодних праздников в центре Курска прорвало теплосеть

В ночь с 7 на 8 января в центре Курска произошел порыв тепломагистрали. Коммунальная авария случилась на пересечении улиц Гоголя и Димитрова. В результате несколько многоквартирных домов остались без тепла. К счастью, ремонт провели оперативно. Уже к 9 утра 8 января аварию ликвидировали. Отметим, что этой зимой заметно участились подобные происшествия. Например, на Золотой теплоэнергетикам дважды приходилось ликвидировать последствия аварии в последние дни 2016-го. В итоге руководство «Квадры» пообещало заменить проблемный участок тепломагистрали грядущим летом.

Сегодня, 08:04