поиск по сайту
 

В последний день новогодних праздников в центре Курска прорвало теплосеть

Сегодня, 08:04
В последний день новогодних праздников в центре Курска прорвало теплосеть
В ночь с 7 на 8 января в центре Курска произошел порыв тепломагистрали. Коммунальная авария случилась на пересечении улиц Гоголя и Димитрова. В результате несколько многоквартирных домов остались без тепла. К счастью, ремонт провели оперативно. Уже к 9 утра 8 января аварию ликвидировали. Отметим, что этой зимой заметно участились подобные происшествия. Например, на Золотой теплоэнергетикам дважды приходилось ликвидировать последствия аварии в последние дни 2016-го. В итоге руководство «Квадры» пообещало заменить проблемный участок тепломагистрали грядущим летом.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама