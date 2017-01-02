В новогодние каникулы поймали почти сотню нетрезвых водителей

Все новогодние каникулы курские полицейские несли службу в усиленном режиме. Следили в том числе и за обстановкой на дорогах. С 1 января в Курской области нетрезвыми попался 91 водитель, на нарушителей составили административные материалы. Еще 6 человек, уже лишенные водительских прав, стали фигурантами уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Кроме того, 24 автомобилиста, отказавшиеся от прохождения мед освидетельствования, привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о лишении их водительских прав.





Сегодня, 08:05