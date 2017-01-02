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Курянину вернули угнанный автомобиль до того, как он обнаружил пропажу

Сегодня, 08:06
Курянину вернули угнанный автомобиль до того, как он обнаружил пропажу
Курянину вернули угнанную машину до того, как он обнаружил пропажу. По информации регионального Управления МВД, в поле зрения сотрудников ДПС попал автомобиль, виляющий по дороге. По требованию инспектора водитель отказался остановиться. После принудительной остановки автомобиля выяснилось, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, решив подвести свою знакомую. Хозяин транспортного средства не заметил пропажу. О преступлении он узнал от полицейских, когда стражи порядка вернули ему похищенный автомобиль. Угонщик же стал фигурантом уголовного дела. 

 

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