В каникулы обошлось без грабежей и мошенничества

В новогодние каникулы курские полицейские несли службу в усиленном режиме, благодаря этому стабилизировать криминогенную обстановку – сообщили в УМВД. Так, с 31 декабря 2016 года зарегистрировано 82 преступления, раскрыто 80. По сравнению с прошлым годом снизилось количество краж с 12 до 7 – раскрыто 5. Не допущено ни одного грабежа и мошенничества. Выявлено 4 преступления, связанных с распространением наркотиков. Не раскрытыми остаются 3 преступления, относящимися к категории тяжких и особо тяжких. Это факт обнаружения в Октябрьском районе фальшивой купюры в тысячу рублей и 2 кражи в Курске и Глушковском районе.

Сегодня, 08:07