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Десятки тысяч курян получили напоминание о долгах по телефону

Сегодня, 08:10
Десятки тысяч курян получили напоминание о долгах по телефону
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области запущен новый сервис - оповещение должников путем автодозвона. На телефонный номер, принадлежащий неплательщику, поступает напоминание о необходимости уплаты долга и суммы задолженности. Такие сообщения уже получили 38 тысяч жителей  Курска и области. В ближайшее время подобное сообщение поступит еще на 40 тысяч номеров телефонов. Получение такого сообщения означает, что в отношении гражданина, на которого зарегистрирован телефонный номер, в Службе судебных приставов имеется исполнительное производство, возбужденное на основании судебного акта или постановления  специально уполномоченного органа. Приставы призывают граждан, получивших подобное сообщение, отнестись к информации с максимальным вниманием и, в первую очередь, проверить наличие задолженности в сервисе «Узнайте о своих долгах» на официальном сайте ведомства.

 

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