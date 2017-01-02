Десятки тысяч курян получили напоминание о долгах по телефону

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области запущен новый сервис - оповещение должников путем автодозвона. На телефонный номер, принадлежащий неплательщику, поступает напоминание о необходимости уплаты долга и суммы задолженности. Такие сообщения уже получили 38 тысяч жителей Курска и области. В ближайшее время подобное сообщение поступит еще на 40 тысяч номеров телефонов. Получение такого сообщения означает, что в отношении гражданина, на которого зарегистрирован телефонный номер, в Службе судебных приставов имеется исполнительное производство, возбужденное на основании судебного акта или постановления специально уполномоченного органа. Приставы призывают граждан, получивших подобное сообщение, отнестись к информации с максимальным вниманием и, в первую очередь, проверить наличие задолженности в сервисе «Узнайте о своих долгах» на официальном сайте ведомства.





Сегодня, 08:10