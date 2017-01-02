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Поменялся авиаперевозчик на маршруте Курск - Москва

Сегодня, 11:18
Поменялся авиаперевозчик на маршруте Курск - Москва
Поменялся авиаперевозчик на маршруте Курск - Москва. С 8 января к полетам приступила компания «РусЛайн». Они продлятся до конца марта. До этого наш город со столицей связывала воздушным сообщением авиакомпания «ЮТэйр». Изменилось и расписание полетов. Как сообщили представители «РусЛайна», из Москвы в Курск самолет CRJ-100/200 будет отправляться ежедневно, кроме субботы, в 18.40, прибытие в 19.50. Из курского аэропорта лайнер будет вылетать с понедельника по пятницу в 7.50 утра, приземление в 9.00. Также по пятницам запланирован вечерний рейс из Курска в Москву с отправлением в 20.40 и прибытием в 21.50. 

 

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