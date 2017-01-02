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Курское «Динамо» разгромило сибирских одноклубниц

Сегодня, 11:27
Курское «Динамо» разгромило сибирских одноклубниц
Курское «Динамо» с разгромным счетом 95:51 переиграло «Динамо» из Новосибирска. Встреча прошла накануне в СКК. В этой игре главный тренер курянок Лукас Мондело позволил проявить себя на площадке всем игрокам из заявки. Больше всех очков набрали Виктория Медведева – 14, Мария Вадеева – 15 баллов, по 11 заработали Эпифания Принц и Ннемкади Огвумике. Теперь курянкам предстоит принять польскую «Вислу» в рамках Евролиги. Встреча состоится 11 января в 19 часов в СКК. 

 

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