Курское «Динамо» разгромило сибирских одноклубниц

Курское «Динамо» с разгромным счетом 95:51 переиграло «Динамо» из Новосибирска. Встреча прошла накануне в СКК. В этой игре главный тренер курянок Лукас Мондело позволил проявить себя на площадке всем игрокам из заявки. Больше всех очков набрали Виктория Медведева – 14, Мария Вадеева – 15 баллов, по 11 заработали Эпифания Принц и Ннемкади Огвумике. Теперь курянкам предстоит принять польскую «Вислу» в рамках Евролиги. Встреча состоится 11 января в 19 часов в СКК.

Сегодня, 11:27