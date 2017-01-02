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На курских прилавках обнаружили 12 партий запрещенной спиртосодержащей продукции

Сегодня, 12:16
На курских прилавках обнаружили 12 партий запрещенной спиртосодержащей продукции
Специалисты курского Роспотребнадзора выявили в продаже 12 партий непищевой спиртсодержащей продукции, запрещённой в розничную реализацию. Товар арестован, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Сотрудники ведомства уже устроили 192 внеплановые проверки. Они продолжатся. Напомним, в конце декабря 2016 года в России на месяц запретили продажу непищевой спиртсодержащей продукции. Такие жесткие меры последовали после массового отравления в Иркутской области лосьоном "Боярышник". 

 

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