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Сегодня утром под Курском в пожаре пострадал мужчина

Сегодня, 16:11
Сегодня утром под Курском в пожаре пострадал мужчина
Сегодня утром в селе Званное Глушковского района загорелся жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения 112» около 9 часов. На место происшествия направились пожарные, полицейские, медики и сотрудники электросетей. В считанные минуты удалось справиться с огнем. На пожаре спасли мужчину. По информации пресс-службы регионального МЧС, курянин надышался угарным газом, его с признаками отравления отправили в больницу. В деревянном доме повреждены стены, закоптился потолок, уничтожены вещи. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.

 

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