В Курске ОПГ распространяла «дизайнерские» наркотики

В Курске полицейские ликвидировали организованную преступную группу, занимающуюся сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято около 500 граммов «синтетики». В преступную группу входили четверо курян и один житель Тулы. Они оборудовали тайники – закладки в различных округах города. В общей сложности у них изъяли около 2 килограммов наркотиков. Четверо подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.





Сегодня, 16:40