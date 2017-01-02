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В Курске ОПГ распространяла «дизайнерские» наркотики

Сегодня, 16:40
В Курске ОПГ распространяла «дизайнерские» наркотики
В Курске полицейские ликвидировали организованную преступную группу, занимающуюся сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято около 500 граммов «синтетики». В преступную группу входили четверо курян и один житель Тулы. Они оборудовали тайники – закладки в различных округах города. В общей сложности у них изъяли около 2 килограммов наркотиков. Четверо подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.

 

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