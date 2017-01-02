поиск по сайту
 

В новогодние каникулы куряне реже болели ОРВИ и гриппом

Вчера, 08:06
В новогодние каникулы куряне реже болели ОРВИ и гриппом
В новогодние каникулы куряне реже болели ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, со 2 по 8 января зарегистрировали более 5,5 тысяч случаев. Это почти на 800 меньше, чем неделей ранее. Более 70% заболевших — дети. В регионе зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2) и три случая гриппа В. В санитарном ведомстве сообщили, что перед новогодними праздниками ограничительные мероприятия из-за отсутствия детей по болезни вводились в 13 классах трех школ.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама