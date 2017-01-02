В новогодние каникулы куряне реже болели ОРВИ и гриппом

В новогодние каникулы куряне реже болели ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, со 2 по 8 января зарегистрировали более 5,5 тысяч случаев. Это почти на 800 меньше, чем неделей ранее. Более 70% заболевших — дети. В регионе зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2) и три случая гриппа В. В санитарном ведомстве сообщили, что перед новогодними праздниками ограничительные мероприятия из-за отсутствия детей по болезни вводились в 13 классах трех школ.

Вчера, 08:06