В Курске организуют три крещенские купели

19 января православный мир отметит праздник Крещения Господня. В Курске определены три места для крещенского купания. Два из них на реке Тускарь - на пляже «Городской» и в 50 метрах вверх по течению от переходного моста в районе Боевки, а также на Ермошкином озере. Купели предварительно проверят на безопасность. Специалисты напоминают, что купание в проруби зимой, без предварительной подготовки, может быть опасным для пожилых людей, детей и лиц, страдающих острыми и хроническими заболеваниями. Также нельзя перед этим употреблять алкоголь и курить. Находиться в проруби можно не более одной минуты. Не стоит купаться на голодный желудок и сразу после принятия пищи. После купели, чтобы не переохладиться, необходимо выпить горячий чай.

Вчера, 08:07