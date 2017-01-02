Мэрия Курска огласила список нерадивых управляющих компаний

Курск продолжает освобождаться от последствия рождественской метели. Уборкой и вывозом снега с городских дорог занимаются порядка 150 единиц техники и 700 человек. По мнению первого заместителя главы администрации Курска Сергея Малахова, не все управляющие компании оперативно ликвидируют последствия снегопада. После обследования сотни дворов Курска выявили множество недочетов. В частности, не расчищены входы в подъезды, пешеходные дорожки, внутридворовые проезды. Подъездные пути к контейнерным площадкам завалены снегом. В итоге сформировали список управляющих компаний, не справляющихся с уборкой снега. В него попали ООО «Созвездие», ООО «Курский двор», ООО «Перспектива», ООО «ЖилсервисЦентр», ООО «УК города Курска», ООО «Наш дом». Руководству этих организаций направили предписания с требованием устранить недостатки.

Вчера, 08:07