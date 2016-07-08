В администрации Курской области кадровые перестановки

В администрации Курской области кадровые перестановки. Перед Новым годом в связи с выходом на пенсию освобожден от должности председателя регионального комитета по управлению имуществом и уволен с государственной гражданской службы Виктор Гнездилов. Антикорупционный комитет обладминистрации возглавил Николай Крюков. До этого он занимал должность председателя комитета государственной, муниципальной службы и кадров администрации Курской области. Кисполнению новых обязанностей он приступил с 1 января 2017 года.

Вчера, 08:09