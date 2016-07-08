поиск по сайту
 

В администрации Курской области кадровые перестановки

Вчера, 08:09
В администрации Курской области кадровые перестановки
В администрации Курской области кадровые перестановки. Перед Новым годом в связи с выходом на пенсию освобожден от должности председателя регионального комитета по управлению имуществом и уволен с государственной гражданской службы Виктор Гнездилов. Антикорупционный комитет обладминистрации возглавил Николай Крюков. До этого он занимал должность председателя комитета государственной, муниципальной службы и кадров администрации Курской области. Кисполнению новых обязанностей он приступил с 1 января 2017 года.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама