Более 4 миллиардов рублей в Курской области направили на дороги

В 2016-м в строительство, ремонт и содержание автодорог Курской области вложили более четырех миллиардов рублей. Из них 422 миллиона — из федерального бюджета. На эти деньги построили 23 километра дорог, отремонтировали 288 километров, 9 мостов, 35,5 тысяч квадратных метров тротуаров, проложили 204 съезда с автодорог на улицы населенных пунктов, обустроили 50 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, — отметили в региональной администрации.

На строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяженность которых составляет 9518,5 километра, из федерального и областного бюджетов в 2016 году выделено 727,5 миллиона рублей.

С привлечением данных средств в муниципальных образованиях области в 2016 году построено и реконструировано свыше 46,5 километра дорог общего пользования местного значения в тринадцати районах Курской области, обеспечив твердым покрытием подъезды к 24 населенным пунктам.

Вчера, 08:00