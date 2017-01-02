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Курянин спрятал марихуану в телевизоре

Вчера, 12:10
Курянин спрятал марихуану в телевизоре
25-летний безработный житель улицы Сумская Курска вел антиобщественный образ жизни. Как пояснили в полиции, мужчина состоял на учете за злоупотребление спиртным, являлся наркопотребителем. Стражи порядка получили оперативные данные о том, что молодой курянин может быть причастен к приобретению и употреблению запрещенных веществ. Информация подтвердилась. Полицейские нашли в его квартире свёрток с марихуаной. Парень хранил его в оборудованном тайнике внутри... телевизора. Находку изъяли. Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

 

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