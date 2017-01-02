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Курянка, пришедшая поздравить соседку с праздниками, похитила 30 тысяч

Вчера, 13:13
Курянка, пришедшая поздравить соседку с праздниками, похитила 30 тысяч
В полицию обратилась жительница Хомутовского района с заявлением о пропаже из дома почти 30 тысяч рублей. Оперативники установили подозреваемую в течение суток. Ей оказалась соседка потерпевшей. Женщина приходила поздравить знакомую с новогодними праздниками и, пока хозяйка отвлеклась, похитила деньги. Подозреваемая потратила деньги за пару дней, но обязалась возместить ущерб в полном объеме. Несмотря на это по факту кражи возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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