Курянка, пришедшая поздравить соседку с праздниками, похитила 30 тысяч

В полицию обратилась жительница Хомутовского района с заявлением о пропаже из дома почти 30 тысяч рублей. Оперативники установили подозреваемую в течение суток. Ей оказалась соседка потерпевшей. Женщина приходила поздравить знакомую с новогодними праздниками и, пока хозяйка отвлеклась, похитила деньги. Подозреваемая потратила деньги за пару дней, но обязалась возместить ущерб в полном объеме. Несмотря на это по факту кражи возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление женщине грозит до 5 лет лишения свободы.





Вчера, 13:13