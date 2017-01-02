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Сегодня утром в Курчатове загорелась входная дверь квартиры

Вчера, 13:17
Сегодня утром в Курчатове загорелась входная дверь квартиры
Сегодня около 7 утра в Курчатове произошел пожар. Горела входная дверь квартиры, расположенной в одном из домов по улице Ленинградская. Как сообщили в региональном МЧС, на место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей. К счастью, люди в огне не пострадали. Входная дверь квартиры частично обгорела. Теперь специалисты выясняют причину возгорания. Одна из главных версий - поджог.

 

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