Сегодня утром в Курчатове загорелась входная дверь квартиры

Сегодня около 7 утра в Курчатове произошел пожар. Горела входная дверь квартиры, расположенной в одном из домов по улице Ленинградская. Как сообщили в региональном МЧС, на место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей. К счастью, люди в огне не пострадали. Входная дверь квартиры частично обгорела. Теперь специалисты выясняют причину возгорания. Одна из главных версий - поджог.





Вчера, 13:17