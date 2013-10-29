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Россельхознадзор оштрафовал две курские молочные фермы

Вчера, 13:34
Россельхознадзор оштрафовал две курские молочные фермы
Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проверили две молочно-товарные фермы в Поныровском районе. Представители контролирующего ведомства выявили нарушения Техрегламента Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции». В частности, на предприятиях не проводились исследования молока на процентное содержание жира, плотности, кислотности. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

 

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