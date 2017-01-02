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По Курску снова будет колесить «Читающий троллейбус»

Сегодня, 08:14
По Курску снова будет колесить «Читающий троллейбус»
Сегодня вновь отправляется в путешествие по улицам Курска «Читающий троллейбус». На этот раз акция состоится в рамках Года экологии в России. Она посвящена Дню заповедников и национальных парков. По словам организаторов, пассажиры «Читающего маршрута» совершат увлекательный эко-тур в экологически чистом транспорте, узнают об уникальных природных памятниках России, природоохраняемых уголках курского края и примут участие в интеллектуальной викторине. Отдельное внимание уделят знакомству с произведениями о природе знаменитых писателей-натуралистов: Пришвина, Паустовского, Аксакова, Бианки. По традиции выберут счастливого пассажира. Им станет первый, кто войдет в троллейбус на остановке «ул. Садовая». Стартует троллейбус от Красной площади в 11.00 и проследует по маршруту №1.

 

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