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В четырех курских магазинах изъяли спиртосодержащие лосьоны

Вчера, 14:16
В четырех курских магазинах изъяли спиртосодержащие лосьоны
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают следить, чтобы на прилавках не появились попавшие под временный запрет спиртосодержащие непищевые товары. Так, в Курской области санитерное ведомство устроило 211 внеплановых проверок торговых точек. Эксперты выявили 16 единиц подобной продукции объемом 1.6 литра. Запрещенный товар выявили в четырех магазинах. Три из них принадлежат различным ИП в Курске, поселках Золотухино и Горшечное, еще один - в Фатеже - обществу с ограниченной ответственности. Незаконно реализуемая спиртосодержащая непищевая продукции арестована. На виновных возбуждены 4 дела об административных правонарушениях.

 

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