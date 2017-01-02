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Налоговый инспектор заставлял бизнесменов оплачивать фиктивные штрафы

Вчера, 15:47
Налоговый инспектор заставлял бизнесменов оплачивать фиктивные штрафы
Более десятка эпизодов преступной деятельности сотрудника налоговой выявили следователи. Бывшего старшего налогового инспектора межрайонной инспекции ФНС России №5 по Курской области обвиняют в получении взятки и служебных подлогах. Сотрудник хотел улучшить показатели, а страдали от этого бизнесмены. По версии следствия, налоговик вносил заведомо ложные сведения в протоколы об административном правонарушении в отношении индивидуальных предпринимателей. По четырем таким фактам уже расследуется уголовное дело. Выявлены еще 8 эпизодов. Предприниматели были вынуждены оплачивать штрафы, поскольку инспектор грозил им проблемами в бизнесе. Кроме того, прошлой осенью в магазине поселка Золотухино налоговик получил от ИП в качестве взятки 11 тысяч рублей. За эти деньги работник согласился не составлять протокол за отсутствие кассового аппарата. Все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

 

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