Куряне в интернете могут узнать о ходе исполнительного производства

Курская область в числе 21 региона вошла в пилотный проект Федеральной службы судебных приставов. Теперь жители Соловьиного края могут подписаться на сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном сайте службы www.r46.fssprus.ru. Он позволяет взыскателям и должникам получить более подробную информацию о ходе исполнительного производства, а также подать обращение с подтверждением своей личности. Доступ на сервис круглосуточный и бесплатный. Как пояснили в ведомстве, «Личный кабинет стороны исполнительного производства» предоставляет как должникам, так и взыскателям максимум возможностей общения с судебным приставом посредством электронной формы.





Вчера, 16:03