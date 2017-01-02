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Куряне в интернете могут узнать о ходе исполнительного производства

Вчера, 16:03
Куряне в интернете могут узнать о ходе исполнительного производства
Курская область в числе 21 региона вошла в пилотный проект Федеральной службы судебных приставов. Теперь жители Соловьиного края могут подписаться на сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном сайте службы www.r46.fssprus.ru. Он позволяет взыскателям и должникам получить более подробную информацию о ходе исполнительного производства, а также подать обращение с подтверждением своей личности. Доступ на сервис круглосуточный и бесплатный. Как пояснили в ведомстве, «Личный кабинет стороны исполнительного производства» предоставляет как должникам, так и взыскателям максимум возможностей общения с судебным приставом посредством электронной формы. 

 

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