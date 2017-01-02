Сегодня в Курске юные хоккеисты разыграют «Рождественский кубок»

Сегодня на ледовой площадке перед драмтеатром имени Пушкина состоятся заключительные матчи второго турнира по хоккею среди школьных команд Курска «Рождественский кубок». Как сообщили в пресс-службе мэрии, баталии юных хоккеистов стартовали еще 4 января. Турнир проводится по олимпийской системе – на выбывание. Возраст участников не ограничен. За призовые места сегодня поборются команды школ №№48 и 52, гимназии №25 и лицея №21. В 9.30 начнется игра за 3-е место, а финал, в котором разыграют «Рождественский кубок», — в 10.30. Церемония награждения победителей и призеров пройдет сразу после финала на Театральной площади.





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