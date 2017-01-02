Продавцы двух магазинов заплатят крупный штраф за реализацию алкоголя подросткам

В магазинах Курска продают спиртное несовершеннолетним. Это удалось выяснить активистам, поучаствовавшим вместе с полицейскими в рейде. В двух продуктовых магазинах в микрорайонах Волокно и КЗТЗ молодому человеку, которому еще нет 18 лет, продали алкогольную продукцию. Теперь продавцам грозит штраф от 30 тысяч рублей. Как отметили активисты, во время предыдущей подобной проверки пришлось оштрафовать трех работников торговли, которые также продали спиртное несовершеннолетнему. Рейды по магазинам решили продолжить.





Сегодня, 08:19