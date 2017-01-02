15 января в Курской области впервые отметят День литератора

В Курской области впервые отметят День литератора. Официально праздник приходится на 15 января – день рождения нашего знаменитого земляка, писателя Евгения Ивановича Носова. Он будет отмечаться ежегодно. В региональном календаре памятных дат праздник появился по решению администрации области, которая в прошлом году подписала соглашение о сотрудничестве с Союзом курских литераторов. Мероприятия с участием делегаций писателей из Москвы и соседних регионов, курских писателей и юных авторов – слушателей Литературного лицея пройдут во многих районах и городах Соловьиного края. 14 января центром празднования Дня литератора станет Глушковский район. В районном Доме культуры состоится встреча с писателем, нашим земляком Николаем Дорошенко. В день рождения Евгения Носова, 15 января, в полдень коллеги, друзья, родные соберутся у памятника писателю в Курске на улице Челюскинцев рядом с домом, где он жил и создавал свои знаменитые произведения. Здесь пройдет митинг в память о Евгении Ивановиче с возложением цветов. А 16 января в 12 часов местом проведения большого торжественного собрания в честь Дня литератора с участием поэтов, прозаиков, публицистов и краеведов из Москвы и соседних регионов станет областная библиотека имени Николая Асеева. Здесь пройдет награждение лауреатов губернаторской премии имени Евгения Носова, всероссийских и региональных литературных премий. Состоится вручение членских билетов литераторов и свидетельств о зачислении в Литературный лицей, также к празднику силами творческого Союза курских литераторов подготовлен концерт. А вечером 16 января, в 17 часов в Доме литератора начнется творческий вечер «Автограф на память», а в литературном кафе – «Час стиха».





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