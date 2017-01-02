В картинной галерее имени Дейнеки устроят выставку о головах

13 января в картинной галерее имени Дейнеки откроется новая выставка под названием «Голова». Тему головы и лица раскроют на примере графики и скульптуры. Как пояснили в галерее, здесь попытались проследить эволюцию этого жанра от старинных гравюр, ученического академизма до образного понимания портретируемой модели, современных рисунков, гротескных, даже карикатурных опытов. На выставке представлены произведения Кипренского, Репина, Серова, Кустодиева, Фалька, Любимова, Шуклина и других живописцев из собрания курской галереи, выполненные в разных графических техниках. Произведения Клыкова, Трегуб, Губко и других авторов – это примеры объемного воплощения аналогичной идеи в скульптуре. Также посетителям покажут два фильма.





Вчера, 13:09