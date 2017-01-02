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В больницах оборудуют дополнительные койки

Вчера, 13:16
В больницах оборудуют дополнительные койки
Хотя в курском Роспотребнадзоре заявляют о некотором спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом, инфекционные больницы переполнены. Медикам приходится оборудовать дополнительные койки для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной госпитализации. Как сообщает ГТРК «Курск» со ссылкой на заместителя главврача областной инфекционной больницы имени Семашко Олега Девянина, в медучреждении добавили 50 коек. В городской больнице №3 открыли по 30 дополнительных коек для детей и для взрослых. Медики пояснили, что в Курскую область пришел так называемый Гонконгский грипп. Он чреват серьезным осложнением - пневмонией, которая может развиваться довольно быстро. Такого пациента необходимо незамедлительно помещать в стационар.

 

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