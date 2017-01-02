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Курянин стал фигурантом уголовного дела за похищение мёда

Вчера, 13:26
Курянин стал фигурантом уголовного дела за похищение мёда
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 25 килограммов мёда с территории одного из рынков Курска. Кражу совершили в вечернее время из торговой палатки, когда продавцы уже закончили свою работу. Неизвестные разрезали тканевый полог и унесли банки с мёдом на сумму более 10 тысяч рублей. Похитителем оказался ранее судимый за мошенничество 26-летний курянин. Личность его соучастника устанавливается. По версии следствия, чужой товар злоумышленники успели сбыть.
Все, кто стал свидетелем этого преступления или располагает сведениями о местонахождении похищенного мёда, могут обращаться в полицию по телефону 02, с мобильного звонок будет бесплатным по номеру 102.


 

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