Курянин стал фигурантом уголовного дела за похищение мёда

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 25 килограммов мёда с территории одного из рынков Курска. Кражу совершили в вечернее время из торговой палатки, когда продавцы уже закончили свою работу. Неизвестные разрезали тканевый полог и унесли банки с мёдом на сумму более 10 тысяч рублей. Похитителем оказался ранее судимый за мошенничество 26-летний курянин. Личность его соучастника устанавливается. По версии следствия, чужой товар злоумышленники успели сбыть.

Все, кто стал свидетелем этого преступления или располагает сведениями о местонахождении похищенного мёда, могут обращаться в полицию по телефону 02, с мобильного звонок будет бесплатным по номеру 102.





Вчера, 13:26