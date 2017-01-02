В 2016 году в Курской области произошло 654 пожара

Почти на 4% снизилось количество пожаров в 2016 – зафиксировали 654 случая, в них погибли 69 человек. Такие цифры озвучили сегодня в курском МЧС на подведении итогов года. Также стало меньше происшествий на воде – утонули 63 человека. По словам спасателей, почти все погибшие купались в состоянии алкогольного опьянения. Трагедий могло быть больше - на счету сотрудников МЧС более 1200 спасенных жизней. В этом им помогали и неравнодушные куряне. «Помните пожар, когда наши простые ребята возвращались поздним вечером с дискотеки и увидели, что происходит возгорание жилого дома. Они кинулись на помощь. Два юноши спасли 6 человек - семью и 4 ребёнка», - напомнил начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунёв. По его мнению, такие примеры показывают, что мышление в нашем обществе меняется. Кроме того, Лунёв отметил, что к неравнодушию нужно приучать с малых лет: «Очень важно проводить эту работу, начиная не со школьной скамьи, а с детсадов яслей, чтобы потом мы получали достойного гражданина РФ».

Также Лунёв напомнил о самых резонансных чрезвычайных ситуациях 2016-го года. Их было 3. Это ДТП в Фатежском районе (тогда погибли 6 человек) и 2 случая африканской чумы свиней в Суджанском и Беловском районах.

Вчера, 13:29