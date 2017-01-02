Железногорский бизнесмен попал под статью за неуплату налогов на 10 миллионов

В Железногорске следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов с физического лица, в особо крупном размере. Как сообщает СК, в 2015 году бизнесмен внес ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило ему сохранить более 10 миллионов рублей. Однако нарушение выявила камеральная налоговая проверка. Сейчас криминалисты изучают финансовую отчетность индивидуального предпринимателя, проводят следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету России.

Вчера, 14:09