Курян призывают остерегаться сосулек

Сосульки, свисающие с крыш курских зданий, представляют серьезную опасность для пешеходов, а также припаркованных рядом автомобилей. Тем более, что в ближайшие выходные синоптики прогнозируют значительное потепление. Как заявили в мэрии города, заниматься очисткой крыш многоквартирных домов от снега и наледи должны ТСЖ и ЖСК. Собственники жилья, в свою очередь, имеют право напоминать ответственным лицам об их прямых обязанностях. Кстати, куряне, которые пострадали от падения сосулек, имеют право на возмещение вреда. Если же поврежден автомобиль, необходимо сразу вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт. Он будет служить подтверждением причинённого вреда.





Сегодня, 08:03