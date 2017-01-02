поиск по сайту
 

В Асеевке стартует проект «Читаем лучшие книги»

Сегодня, 08:07
В Асеевке стартует проект «Читаем лучшие книги»
В библиотеке имени Асеева стартует новый масштабный образовательный проект «Читаем лучшие книги». Он нацелен на продвижение произведений русской и зарубежной классики. Чтение отрывков из книг будет сочетаться с просмотром экранизаций одноименных произведений. Мероприятия проекта будут проходить в течение всего года. Так, организаторы проведут встречи, посвященные творчеству Александра Пушкина, Николая Гоголя, Алексея Толстого, Михаила Шолохова. А на первой встрече гостям расскажут о нашем земляке — писателе Евгении Носове. На вечере прозвучат отрывки из его известного произведения «Красное вино Победы» как в исполнении актеров, так и студентов Курского колледжа культуры. Также зрителям покажут одну из передач цикла «Курская жемчужина», посвященную страницам его жизни. Встреча состоится сегодня, начало в 14:00.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама