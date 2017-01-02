В Асеевке стартует проект «Читаем лучшие книги»

В библиотеке имени Асеева стартует новый масштабный образовательный проект «Читаем лучшие книги». Он нацелен на продвижение произведений русской и зарубежной классики. Чтение отрывков из книг будет сочетаться с просмотром экранизаций одноименных произведений. Мероприятия проекта будут проходить в течение всего года. Так, организаторы проведут встречи, посвященные творчеству Александра Пушкина, Николая Гоголя, Алексея Толстого, Михаила Шолохова. А на первой встрече гостям расскажут о нашем земляке — писателе Евгении Носове. На вечере прозвучат отрывки из его известного произведения «Красное вино Победы» как в исполнении актеров, так и студентов Курского колледжа культуры. Также зрителям покажут одну из передач цикла «Курская жемчужина», посвященную страницам его жизни. Встреча состоится сегодня, начало в 14:00.





Сегодня, 08:07