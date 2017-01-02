Авиарейсы из Курска в Анапу и Сочи будут субсидироваться

На сайте Росавиации опубликован перечень из 102 маршрутов, субсидируемых по программе региональных авиаперевозок в России на 2017 год. В списке 2 авиарейса из Курска. Предполагается, что полеты по маршрутам «Курск — Анапа» и «Курск — Сочи» будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с 1 июня по 15 сентября. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Планируется, что обслуживать их будут самолеты, рассчитанные на 50 пассажиров. Софинасирование по курортным маршрутам будет оказывать и администрация Курской области.





Сегодня, 08:08