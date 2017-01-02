Из Греции в Курск привезли икону с частицей мощей великомученика Пантелеймона

В Покровский храм Курска, что на проспекте Хрущева, привезли икону с частицей мощей великомученика Пантелеймона. Святыня прибыла с горы Афон в Греции и теперь постоянно будет находиться на курской земле. Каждую субботу у иконы будут совершаться молебны с чтением акафиста целителю Пантелеймону. Пантелеймон – один из самых почитаемых у православных святых. При жизни он врачевал всех, помогал обездоленным, прокаженным, заключенным в тюрьмах. За христианскую веру его подвергли пыткам и казнили. Великомученика считают главным покровителем врачей и больных.





Сегодня, 08:00