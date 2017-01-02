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Курские спасатели обследовали взорвавшийся дом в Саратове

Сегодня, 11:58
Курские спасатели обследовали взорвавшийся дом в Саратове
11 января в Саратове взорвался бытовой газ в многоэтажке. Это случилось в квартире на третьем этаже, затем начался пожар. По данным местного МЧС, из многоквартирного дома эвакуировали 11 человек. Повредились межкомнатные перегородки в одной из квартир, межэтажные перекрытия нарушены не были. На место происшествия из Курска спасатели оперативно доставили диагностический комплекс «Струна». Наши специалисты провели исследование здания, по предварительным данным, выяснив, что несущие конструкции многоэтажки не повреждены. Сегодня там должны начаться восстановительные работы. При взрыве пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Большинство из них отравились продуктами горения. Позднее в СМИ появилась информация, что 38-летний мужчина, хозяин квартиры, где взорвался газ, скончался в ожоговом центре. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

 

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